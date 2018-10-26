Депутат сказал, в каких госучреждениях большая зарплата

На заседании Жогорку Кенеша 25 октября депутат Максат Сабиров призвал правительство обратить внимание на вопрос зарплат.





На заседании Жогорку Кенеша 25 октября депутат Максат Сабиров призвал правительство обратить внимание на вопрос зарплат.

"Почему так разнятся зарплаты госслужащих? Варьируются от 3000 до 60 000 сомов. Простые госслужащие получают 3-20 тысяч сомов, а оказывающие услуги населению – от 20 тысяч до 60 тысяч сомов. Это вызывает возмущение народа. Сейчас, как вам известно, большая зарплата в аэропорту, "Мегакоме". В таможенной системе зарплаты почти нет, но есть коррупция. Правительство должно все это уточнить, уравнять зарплаты, уделить внимание этому вопросу. Нам тоже надо дать соответствующее поручение профильному комитету Жогорку Кенеша, чтобы рассмотрели этот вопрос. Зарплата работников водохранилищ и водоочистительных объектов составляет всего 3000-5000 сомов", - сказал Сабиров.

Источник: super.kg, gezitter. org