Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов отказался давать комментарии относительно высказываемой про него информации.
Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов отказался давать комментарии относительно высказываемой про него информации.
До этого распространялась информация, что активисты СДПК провели встречу с Омуркуловым и фракционный лидер поддержал лозунг "СДПК без Атамбаева".
На вопрос портала SUPER.KG относительно встречи Иса Омуркулов отказался давать комментарий и сказал "позже поговорим".
Активист Сагынбек Абдрахманов провел под лозунгом "СДПК без Атамбаева" собрания в Таласской, Нарынской, Чуйской, Джлал-Абадской областях, заявляя, что у экс-президента Алмазбека Атамбаева нет морального права занимать позицию лидера СДПК.
Источник: super.kg, gezitter. org
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