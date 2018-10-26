ГКНБ отказывается сообщать детали возбужденного на Илмиянова уголовного дела

ГКНБ отказывается сообщать подробности уголовного дела, возбужденного на Икрамжана Илмиянова – бывшего советника экс-президента Алмазбека Атамбаева.
ГКНБ отказывается сообщать подробности уголовного дела, возбужденного на Икрамжана Илмиянова – бывшего советника экс-президента Алмазбека Атамбаева. Как заявил представитель пресс-службы ведомства Кубан Арзыкулова, в интересах следствия пока что никакой информации предоставляться не будет.
"Возбуждено уголовное дело, идут следственные мероприятия. В интересах следствия никакой информации предоставляться не будет. Имеющаяся информация уже предоставлена", - ответил Арзыкулов.
До этого ГКНБ возбудил на Илмиянова уголовное дело по статье "мошенничество". Первомайский районный суд вынес заочное решение о его задержании. 19 октября Илмиянов был задержан в России и решением Первомайского районного суда водворен в СИЗО ГКНБ сроком до 28 ноября.
Источник: super.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!