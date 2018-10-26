ГКНБ отказывается сообщать детали возбужденного на Илмиянова уголовного дела

ГКНБ отказывается сообщать подробности уголовного дела, возбужденного на Икрамжана Илмиянова – бывшего советника экс-президента Алмазбека Атамбаева.





ГКНБ отказывается сообщать подробности уголовного дела, возбужденного на Икрамжана Илмиянова – бывшего советника экс-президента Алмазбека Атамбаева. Как заявил представитель пресс-службы ведомства Кубан Арзыкулова, в интересах следствия пока что никакой информации предоставляться не будет.

"Возбуждено уголовное дело, идут следственные мероприятия. В интересах следствия никакой информации предоставляться не будет. Имеющаяся информация уже предоставлена", - ответил Арзыкулов.

До этого ГКНБ возбудил на Илмиянова уголовное дело по статье "мошенничество". Первомайский районный суд вынес заочное решение о его задержании. 19 октября Илмиянов был задержан в России и решением Первомайского районного суда водворен в СИЗО ГКНБ сроком до 28 ноября.

Источник: super.kg, gezitter. org