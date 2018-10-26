Равшан Жээнбеков: Еще раз о коррупции

По вышедшим вчера итогам Всемирного экономического форума, Кыргызстан в числе самых коррумпированных государств. Наихудший результат – 30 баллов, а у Кыргызстана 29 баллов.



По вышедшим вчера итогам Всемирного экономического форума, Кыргызстан в числе самых коррумпированных государств. Наихудший результат – 30 баллов, а у Кыргызстана 29 баллов. Это самый плохой показатель!

Акаев ушел. Бакиев ушел. Оппоненты говорят мне «ты замешан в коррупции» (я тоже ушел) уже 15 лет.

Атамбаев говорил «я сильно борюсь», большинство нас аплодировали «вот жару дает».

Сегодняшний президент арестовывает «я сильно борюсь». Большинство нас год аплодирует, поддерживаем. Если надо, я тоже. Но наше положение не улучшается, а откатывается назад, а?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №39 от 26.10.2018/стр.2, gezitter. org