Суицид среди подростков: семейные ссоры на первом месте

Семейные ссоры и разногласия с родителями остаются главными причинами, по которым подростки идут на суицид. Об этом выступая с отчетом в парламенте заявил омбудсмен Токон Мамытов.
Семейные ссоры и разногласия с родителями остаются главными причинами, по которым подростки идут на суицид. Об этом выступая с отчетом в парламенте заявил омбудсмен Токон Мамытов.
- Дети совершили суицид по следующим причинам: 40 детей из-за разногласий с родителями, 7 – из-за раздельного проживания с родителями, 4 – из-за болезни, 2 – из-за материального положения, 23 – по неопределенным причинам, - сказал омбудсмен.
Мамытов сообщил, что в 2016 году было зафиксировано 95 фактов среди подростков, связанных с суицидом. В 56 случаях были юноши, в 39 – девушки. В 92 случаях были школьники и в 3 случаях – студенты колледжа.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!