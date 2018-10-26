Суицид среди подростков: семейные ссоры на первом месте

Семейные ссоры и разногласия с родителями остаются главными причинами, по которым подростки идут на суицид. Об этом выступая с отчетом в парламенте заявил омбудсмен Токон Мамытов.





Семейные ссоры и разногласия с родителями остаются главными причинами, по которым подростки идут на суицид. Об этом выступая с отчетом в парламенте заявил омбудсмен Токон Мамытов.

- Дети совершили суицид по следующим причинам: 40 детей из-за разногласий с родителями, 7 – из-за раздельного проживания с родителями, 4 – из-за болезни, 2 – из-за материального положения, 23 – по неопределенным причинам, - сказал омбудсмен.

Мамытов сообщил, что в 2016 году было зафиксировано 95 фактов среди подростков, связанных с суицидом. В 56 случаях были юноши, в 39 – девушки. В 92 случаях были школьники и в 3 случаях – студенты колледжа.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org