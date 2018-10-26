Илмиянова трудно «сломать»

Пока в соцсетях распространяется как по ветру именно такая информация. Арестован известный Икрамжан Илмиянов, признанный как самый близкий доверенный человек экс-президента Алмазбека Атамбаева.





Пока в соцсетях распространяется как по ветру именно такая информация. Арестован известный Икрамжан Илмиянов, признанный как самый близкий доверенный человек экс-президента Алмазбека Атамбаева. Арест Илмиянова напугал многих. Некоторые средства информации, берущие «корм» у власти, распространяют ползучие данные с целью напугать некоторых и так испуганно оглядывающихся чиновников, мол, «С арестом Илмиянов сломался», «сотрудничает» со следователями, «дает показания против экс-президента». До этого тоже распространяли подобную информацию с арестом Сапара Исакова, Айбека Калиева. И в этот раз повторяется тот же сценарий. Но даже когда кружили черные тучи над головой Атамбаева во время кровавой власти Бакиева, тогдашние силовые структуры не могли сломить Илмиянова. Трудно поверить, что теперь сломается перед Жээнбековыми.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №39 от 26.10.2018/стр.2, gezitter. org