Зимой тариф на электроэнергию повышаться не будет

В Кыргызстане тариф на электроэнергию повышаться не будет. Об этом заявил на парламентском заседании первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
В Кыргызстане тариф на электроэнергию повышаться не будет. Об этом заявил на парламентском заседании первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
По его словам, тарифы останутся в прежнем виде. Что касается изменения тарифной политики или его сохранения в прежнем виде в 2019 году, то информации предоставлено не было.
Депутат Дастан Бекешев отметил дополнительно к этому, что зимой в здании парламента холодно, депутаты вынуждены использовать обогреватели.
В ответ вице-премьер-министр порекомендовал депутатам утеплить стены и окна.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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