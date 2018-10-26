Зимой тариф на электроэнергию повышаться не будет

В Кыргызстане тариф на электроэнергию повышаться не будет. Об этом заявил на парламентском заседании первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.





В Кыргызстане тариф на электроэнергию повышаться не будет. Об этом заявил на парламентском заседании первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, тарифы останутся в прежнем виде. Что касается изменения тарифной политики или его сохранения в прежнем виде в 2019 году, то информации предоставлено не было.

Депутат Дастан Бекешев отметил дополнительно к этому, что зимой в здании парламента холодно, депутаты вынуждены использовать обогреватели.

В ответ вице-премьер-министр порекомендовал депутатам утеплить стены и окна.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org