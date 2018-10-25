Жогорку Кенеш избрал глав Минсоцразвития и Минкультуры

Жогорку Кенеш избрал Улукбека Кочкорова министром труда и социального развития и Азамата Жаманкулова - главой Министерства культуры, информации и туризма.

Жогорку Кенеш избрал Улукбека Кочкорова министром труда и социального развития и Азамата Жаманкулова - главой Министерства культуры, информации и туризма.

Кандидатуры 24 октября в парламент внес премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Предыдущий министр соцразвития Таалайкуль Исакунова была отправлена в отставку 11 октября на фоне скандала с использованием чиновниками диппаспортов в личных целях. А должность министра культуры, информации и туризма стало вакантным после смерти Султана Жумагулова.

Азаттык