Жогорку Кенеш избрал глав Минсоцразвития и Минкультуры

Жогорку Кенеш избрал Улукбека Кочкорова министром труда и социального развития и Азамата Жаманкулова - главой Министерства культуры, информации и туризма.
Жогорку Кенеш избрал Улукбека Кочкорова министром труда и социального развития и Азамата Жаманкулова - главой Министерства культуры, информации и туризма.
Кандидатуры 24 октября в парламент внес премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Предыдущий министр соцразвития Таалайкуль Исакунова была отправлена в отставку 11 октября на фоне скандала с использованием чиновниками диппаспортов в личных целях. А должность министра культуры, информации и туризма стало вакантным после смерти Султана Жумагулова.
Азаттык
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