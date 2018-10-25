Глава Союза банков: Если депутат Сабиров хочет уравнять зарплаты, может он вовсе откажется от нее?

Эксперт заявил, что нужно говорить не об уравнивании окладов, а об их повышении

Предложение депутата Максата Сабирова не совсем правильное. Таким мнением с Vesti.kg поделился президент Союза банков КР Анвар Абдраев.

- Я за то, чтобы заработные платы были достойными, - заявил он. - Нужно создавать условия, чтобы в бюджете были средства. Все должны платить налоги. Больше половины бюджета страны находится в тени. Многие люди не платят налоги. Пополнение казны должно быть объективным и прозрачным. Тогда у государства появится возможность поднять заработные платы. Коррупция и ее элементы возникают из-за того, что людям не хватает средств на жизнь. Потом возмущаемся, говоря о том, что в больнице за каждый шаг нужно платить, а милиционеры берут взятки. Отсюда и рождается коррупция, потому что им не хватает денег.

Анвар Карикеевич недоумевает, как нардеп собирается жить на минимальную зарплату простого рабочего.

- Как депутат, который все рабочее время находится в ЖК, а служба - его единственный источник дохода, будет жить на 5 тысяч? - недоумевает он. - Как мы можем требовать от него написать нормальные законы, если он будет получать такую зарплату? Это глупость. Надо говорить разумные вещи - не об уравнивании, а о поднятии зарплаты. Если господин Максат Сабиров хочет уравнять заработные платы, может он вообще откажется от нее, если у него есть такая возможность? Если же депутаты занимаются благотворительностью, отдавая часть своих денежных средств нуждающимся, то это их дело. Это не возбраняется. Но уравнивать всех - не совсем правильно. Мы должны платить всем достойные зарплаты, начиная с министров, заканчивая врачами, учителями. Но также необходимо, чтобы все работники дорожили своим рабочим местом, а в случае каких-либо нарушений их незамедлительно должна ждать кара.

Поясним, сегодня на пленарном заседании ЖК депутат Максат Сабиров сообщил о том, что минимальные зарплаты в Кыргызстане составляют порядка 3-5 тысяч сомов, в то время как депутаты получают от 20 до 60 тысяч сомов. В связи с этим он предложил сравнять оплату труда простым работникам и парламентариям.





Вести. KG

