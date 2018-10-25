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Жээнбеков объяснил, как нужно защищать инвесторов, не раздражая местных жителей

Глава государства принял председателя ГКПЭН

 

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял председателя Госкомитета энергетики, промышленности и недропользования (ГКПЭН) Эмиля Осмонбетова.

Были обсуждены вопросы дальнейшего развития горнодобывающей отрасли, промышленности и энергетики страны.

 

Глава государства отметил важность проведения прозрачных процедур в сфере недропользования, лицензирования и совершенствования нормативно-правовой базы в данной отрасли.

 

Он подчеркнул, что сфера недропользования является одним из важнейших бюджетообразующих секторов экономики страны, обеспечивающих рабочие места, улучшающих социально-экономическое положение населения.

 

«Несомненно, государство должно защищать права инвесторов, но в то же время путем усиления разъяснительной работы среди населения, обеспечения прозрачности конкурсов и аукционов на право пользования недрами можно избежать социального недовольства на местах», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

 

Кроме того, президент обратил особое внимание на необходимость развития промышленных предприятий в регионах с учетом городов-точек роста.

 

Глава ГКПЭН Эмил Осмонбетов предоставил информацию о планах и перспективах ведомства по развитию промышленного и энергетического сектора республики, увеличения дальнейших мощностей ГЭС и совершенствования нормативно-правовой базы в этих отраслях.

 

 

 

 

 

Отдел информационной политики
аппарата президента
 

Вести. KG
 

           

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