Депутат сообщил, что Омурбек Бабанов ездит по разным странам, решая вопросы бизнеса

По словам Руслана Казакбаева, экс-лидер «РАЖ» не ждет приглашения от властей КР, чтобы вернуться

Уехавший в Россию экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов не ждет приглашения от властей Кыргызстана. Решение вернуться на родину бывший лидер парламентской фракции «Республика - Ата Журт» будет принимать исключительно сам. Об том Vesti.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Руслан Казакбаев.

- Я в своих выступлениях просил президента взять под контроль расследование уголовного дела в отношении Бабанова, - отметил он. - Необходимо, чтобы все было справедливо и в рамках закона. Дело было заведено сразу после президентских выборов. В то время был накал страстей.

Парламентарий напомнил, что в стране была напряженная политическая ситуация, и Омурбек Бабанов в тот момент решил не возвращаться в Кыргызстан, чтобы обстановка стабилизировалась.

- Отъезд изначально был связан с отдыхом и лечением, - напомнил Казакбаев. - Но не вернулся он потому, что были тяжелые времена, и многие лидеры, опытные политики советовали временно не приезжать, чтобы сохранить стабильность в республике.

В заключение депутат Казакбаев добавил, что Бабанов по-прежнему занимается предпринимательством и находится в России.

- Он не постоянно в Москве. У него бизнес. По работе ездит в другие государства, но в основном пребывает в РФ, - рассказал Руслан Айтбаевич.



Вести. KG

