Экс-генпрокурор: Если на курултай придет Атамбаев, то могут произойти стычки

В Бишкеке пройдет всенародный съезд, на котором планируется дать оценку бывшему и действующему президентам Кыргызстана
В Кыргызстане пройдет курултай, в ходе которого общественно-политические деятели планируют дать оценку проделанной за год работе президента Сооронбая Жээнбекова и его предшественника Алмазбека Атамбаева. Об этом Vesti.kg сообщил экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров.
По его словам, курултай пройдет 24 ноября текущего года в Бишкеке.
- На сегодняшний день создана комиссия, которая работает над повесткой съезда, - рассказал политик. - Лидеры политических партий вносят свои предложения по темам, которые необходимо обсудить. Кто-то говорит, что надо поднять тему политических гонений, кто-то предлагает обсудить конституционную реформу.
Бекназаров также сообщил, что в рабочую комиссию вошли такие общественные деятели, как Равшан Жээнбеков, Адиль Турдукулов, Айбек Бузурманкулов и другие.
- На курултае ожидается участие лидеров политический партий, депутатов Жогорку Кенеша, - уточнил Азимбек Анаркулович. - Кенжебек Бокоев и Каныбек Иманалиев уже дали согласие на участие. Еще не решено, будем ли приглашать экс-президентов Аскара Акаева, Курманбека Бакиева, Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева. Мы подумали, что если придет Атамбаев, то могут произойти «непонятки» и стычки. Но нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова позовем точно.
В заключение экс-генпрокурор добавил, что курултай проводится в законном порядке.
- Съезд пройдет согласно 52 статье Конституции Кыргызской Республики, в которой указано, что граждане имеют право проводить народные курултаи по вопросам, имеющим государственное и общественное значение, - пояснил он.
Source: https://vesti.kg
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