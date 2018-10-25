Экстремисты и радикалы подвергались бытовому насилию в детстве – исследование

Исследование показала, что осужденные за экстремизм, подвергались бытовому насилию в детстве.
Исследование показала, что осужденные за экстремизм, подвергались бытовому насилию в детстве. Об этом на Центрально-Азиатском Диалоге по вопросам эффективного тюремного управления, содержания и обращения с осужденными за преступления экстремистского и террористического характера сказал начальник Управления правового обеспечения Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) КР Айваз Кадыров.
По его словам, сотрудники ведомства совместно с Фондом развития духовной культуры «Ыйман» и с психиатрами провели полевые исследования, чтобы узнать, когда осужденный пришел к идеям радикализма и экстремизма.
«Исследование показало, что все осужденные за экстремизм подвергались в детстве бытовому насилию и другим формам насилия в семье. По итогам исследования были разработаны специальные вопросы прибывшим осужденным, чтобы оценить степень радикализации человека. В 2016 году были введены поправки по части содержания осужденных за экстремизм и радикализм, они содержатся в изоляции от других осужденных, чтобы предотвратить распространения идей экстремизма», - сказал Кадыров.
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