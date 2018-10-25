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На кинофестивале в Лос-Анджелесе покажут фильмы по произведениям Чынгыза Айтматова

В Лос-Анджелесе вчера стартовал международный азиатский кинофестиваль Asian World Film Festival, инициатором которого является кыргызстанский режиссер Садык-Шер-Нияз.

 

В Лос-Анджелесе вчера стартовал международный азиатский кинофестиваль Asian World Film Festival, инициатором которого является кыргызстанский режиссер Садык-Шер-Нияз.

 

Гостям мероприятия, продемонстрируют 50 кинолент из стран Азии.

 

Важной составляющей программы является специальный показ картин, снятые по мотивам произведений великого писателя Чынгыза Айтматова.

 

Напомним, в прошлом году данный кинофестиваль посетила голливудская звезда Анджелина Джоли и презентовала свой фильм «Сначала они убили моего отца».

Официальный символ Asian World Film Festival – снежный барс. Статуэтка изготовлена из бронзы, автором является художник-скульптор Нурлан Кебек уулу.

 

Фестиваль продлится до 1-го ноября.

 

 

 

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