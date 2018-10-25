Увеличился экспорт молока на 6 тыс. тонн по итогам 9 месяцев 2018 года - Жумаканов

Увеличился экспорт молока по итогам 9 месяцев 2018 года. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.
Увеличился экспорт молока по итогам 9 месяцев 2018 года. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.
По его словам, если за 9 месяцев 2017 года было экспортировано 13 тыс. тонн молока, то за аналогичный период текущего года эта цифра увеличилась до 19 тыс. тонн.
«Экспорт меда увеличился в три раза. В основном эта продукция уходит в трети страны, такие как Япония, США, Саудовская Аравия и т.д. По мясу также наблюдается рост. Если в прошлом году мы экспортировали 600 тонн, то в этом году эта цифра достигла 1900 тонн», - сказал он.
Самым главным условием импортеров является обеспечение прослеживаемости продукции, то есть с момента производства.
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