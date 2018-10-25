"Мегаком" возглавит депутат

Главой компании "Мегаком" станет депутат парламента от фракции "Республика - Ата-Журт" Акылбек Жамангулов.





Главой компании "Мегаком" станет депутат парламента от фракции "Республика - Ата-Журт" Акылбек Жамангулов. Об этом радио "Марал" сообщили собственные источники.

Акылбек Жамангулов является членом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) несколько раз выставлял компанию "Мегаком" на аукцион, однако ни один инвестор не выразил заинтересованности. После того как компанию выставили на прямую продажу, заявка поступила только от одной российской предпринимательницы. Предложенные ею условия не удовлетворили ФУГИ, и переговоры были прекращены.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org