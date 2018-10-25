"Мегаком" возглавит депутат

Главой компании "Мегаком" станет депутат парламента от фракции "Республика - Ата-Журт" Акылбек Жамангулов.
Главой компании "Мегаком" станет депутат парламента от фракции "Республика - Ата-Журт" Акылбек Жамангулов. Об этом радио "Марал" сообщили собственные источники.
Акылбек Жамангулов является членом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности.
Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) несколько раз выставлял компанию "Мегаком" на аукцион, однако ни один инвестор не выразил заинтересованности. После того как компанию выставили на прямую продажу, заявка поступила только от одной российской предпринимательницы. Предложенные ею условия не удовлетворили ФУГИ, и переговоры были прекращены.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!