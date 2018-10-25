Бокоев: "Начали выдаваться фальшивые биометрические паспорта"

На сегодняшний день, как известно, есть ряд вопросов по кыргызским паспортам. Например, в 2016 году 98 уйгуров были задержаны в Турции с фальшивыми кыргызскими паспортами.



На сегодняшний день, как известно, есть ряд вопросов по кыргызским паспортам. Например, в 2016 году 98 уйгуров были задержаны в Турции с фальшивыми кыргызскими паспортами. Результаты того дела до сих пор не вышли. Ответственные лица не привлечены к ответственности и не получили наказания. По последним данным, обвинение предъявлено четырем лицам: двум гражданам Кыргызстана и двум гражданам Китая. О нескончаемой проблеме с кыргызскими паспортами мы поговорили с депутатом Жогорку Кенеша Кенжебеком Бокоевым.

- Как известно, следствие продолжается до сегодняшнего дня. В чём причина, что никак не подытожат работу по вопросу, столь важную в аспекте имиджа государства?

- Паспорт является не только одним из наших атрибутов, но и документом, подтверждающим принадлежность государству. Владелец паспорта, в каком бы уголке мира ни находился, всегда находится под защитой выдавшего паспорт государства. Случай с выдачей паспортов 98 уйгурам опозорил нас перед всем миром, причинён ущерб на международном уровне. Наши документы носили даже представители криминального мира, а также одиозные персоны, такие как Мухтар Аблязов. Как известно, включенные в чёрный список десятки тысяч людей снова получили паспорта. Мы надеялись, что биометрические паспорта положат конец этой проблеме. Но наши надежды не оправдались, недавно был выявлен гражданин с фальшивым биометрическим паспортом. Все это происходит из-за коррупции, корыстолюбия и слабого контроля.

- Почему, видя всё это и зная, ограничиваются словами, но не внедряют жесткие механизмы противодействия?

- Говорили, что мы избавимся такой проблемы, благодаря биометрическим паспортам, но этого не произошло. Я поднимаю этот вопрос со временем пятого созыва. Необходимо передать МВД паспорта и водительские удостоверения. До этого в Государственной регистрационной службе происходили многочисленные нарушения, однако не привлекли к ответственности министра или заместителей. Наряду с этим стоит ещё один вопрос. Было установлено, что 996 китайским гражданам незаконно выдано разрешение на проживание в Кыргызстане. Два года назад было возбуждено дело, но никто не привлекается к ответственности и никого не депортируют за незаконный въезд китайцев. Все эти случаи свидетельствуют о том, что у нас есть серьезные проблемы в паспортной сфере и что необходимо заводить отдельное "паспортное" дело.

- В развитых странах подделка государственных документов считается тяжким преступлением, за это предусмотрено жесткое наказание. У нас же выявляются факты незаконной выдачи 98 паспортов, 996 незаконных разрешительных документов. Что мешает навести порядок, привлечь к наказанию виновных?

- В интернете можно увидеть, как у китайского гражданина спрашивают документ, а он показывает наш паспорт. Его спрашивают, где он его получил, тот отвечает, что купил за 5000 долларов. Около тысячи незаконно въехавших китайцев, про которых я говорил выше, давали такие деньги. Если тысяча китайцев дали по 5000 долларов, получается 5 млн долларов. При этом выданные паспорта не признают недействительными, выдавшие такие паспорта не привлекаются к ответственности, а незаконно пребывающих не депортируют. По-моему, здесь есть преступная схема, связанная с крупномасштабной коррупцией. В разных сферах есть продажные чиновники. Когда доходит до наказания, похоже, преградой становятся еще более крупные суммы.

- Спасибо за интервью.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org