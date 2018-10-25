Суйунчу на новорожденных. Сокращен срок перевода денег на счет младенца

Процесс выдачи единовременного пособия суйунчу на новорожденного сокращен до 7 дней. Об этом SUPER.KG 24 октября сообщила пресс-секретарь Минтруда и социального развития Кымбат Кадыралиева.





Процесс выдачи единовременного пособия суйунчу на новорожденного сокращен до 7 дней. Об этом SUPER.KG 24 октября сообщила пресс-секретарь Минтруда и социального развития Кымбат Кадыралиева. По ее словам, в настоящее время перевод денег осуществляется сразу после поступления заявление на получение суйунчу на новорожденного.

"В самом начале пилотного проекта срок получения суйунчу был указан как один год, позже сокращен до шести месяцев. Сейчас тем, кто не подает заявление в течение 6 месяцев, деньги не выдаются. Кроме того, когда срок перевода денег затягивался на несколько месяцев, это вызывало недовольство большинства. Поэтому мы повторно рассмотрели и сократили до 7 дней. Например, родители подают заявление в Государственную регистрационную службу, и как только оно к нам поступает, мы переводим деньги. Некоторым люди получают через два дня", - сказала Кадыралиева.

Как отметила пресс-секретарь, пособие суйунчу выдается также этническим кыргызам, обладающих статусом кайрылмана, и гражданам, стоящим на временной регистрации.

"С начала старта проекта мы перевели деньги на банковские счета 75 тысяч детей. На это из государственного бюджета израсходовано 307 млн сомов. Пособие суйунчу выдается независимо от места проживания подавателя заявление. Так, если прописка родителей малыша в Оше или Нарыне, а сами они проживают в Бишкеке, то они получат пособие на основании справки с места жительства. Также сдают документы и получают суйунчу на новорожденного этнические кыргызы со статусом кайрылмана", - добавила Кадыралиева.

Для получения пособия суйунчу требуются паспорт подавателя заявления, копия свидетельства о рождении ребёнка и банковский счёт.

Закон о суйунчу на новорожденных детей вступил в силу с 1 января, выдача пособий началась с февраля. Прием и регистрация заявлений на получение пособия суйунчу проводится исключительно на территории Кыргызской Республики и правом на его получение обладают граждане, постоянно проживающие на территории страны.

По данным министерства, в стране в 2018 году приблизительное количество новорожденных составит 159 тысяч.

Источник: super.kg, gezitter. org