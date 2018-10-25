Депутат Исхак Масалиев поднял вопрос инцидента, возникшего на золоторудном месторождении Шамбесай в Кадамжайской районе Баткенской области. Народный избранник подверг критике власть за грубое отношение милиции к людям.
Депутат Исхак Масалиев поднял вопрос инцидента, возникшего на золоторудном месторождении Шамбесай в Кадамжайской районе Баткенской области. Народный избранник подверг критике власть за грубое отношение милиции к людям.
"Вчера в интернете распространилось видео инцидента на кадамжайском месторождении Шамбесай. В кадрах сотрудники милиции тащит старух, взяв их под локотки. Почти такое же отношение мы проявили к народу в поле во время Аксыйских событий. Вы видели, каков был финал. Нужна такая власть, которая не может на простом языке разговаривать со своим народом? Решайте вопрос путем переговоров. Не годится волочь старух", - сказал Масалиев.
23 октября на золоторудном месторождении Шамбесай в Кадамжайской районе Баткенской области возник конфликт между милицией и местным населением.
Источник: super.kg, gezitter. org
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