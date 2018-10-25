Омбудсмен назвал основные причины детских суицидов

Омбудсмен Токон Мамытов назвал журналистам основные причины детских суицидов. Накануне он представил в парламенте доклады за 2016-2017 годы.



Омбудсмен Токон Мамытов назвал журналистам основные причины детских суицидов. Накануне он представил в парламенте доклады за 2016-2017 годы.

По словам акыйкатчи, дети лезут в петлю, глотают таблетки и прыгают с высоток, поскольку их не могут понять в собственных семьях.



«Семейные ссоры и разногласия с родителями — основная причина суицидов среди детей в Кыргызстане. Дети совершили самоубийства по следующим причинам: 40 — после ссоры с родителями, 7 — из-за несовместного проживания с родителями, 4 — из-за болезни, 2 — из-за материальных проблем. По 23 суицидам причины не установили», — рассказал Токон Мамытов.

Он отметил, что в 2016 году зарегистрировали 95 суицидов несовершеннолетних: 56 среди мальчиков и 39 среди девочек. Из них 92 школьника и 3 студента колледжей.



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