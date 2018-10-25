Исправительные колонии и СИЗО Кыргызстана подключат к интернету

Исправительные колонии и СИЗО Кыргызстана подключат к интернету. Об этом сообщает портал государственных закупок.



Исправительные колонии и СИЗО Кыргызстана подключат к интернету. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Планируется проложить волоконно-оптический кабель связи от центрального аппарата ГСИН по улице Ибраимова, 106 до СИЗО и колоний для подключения и организации каналов связи (VPNL2) на 12 месяцев с гарантийной скоростью 5 мегабит в секунду. Линия прокладывается для удовлетворения потребностей организационных структур в приеме и передаче данных.

Кабель будут прокладывать по существующим каналам телефонной канализации. В списке 11 исправительных колоний, шесть СИЗО и 13 колоний-поселений.

Из бюджета на эти цели выделено 4,5 миллиона сомов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/99689/

