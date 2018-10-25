Арест Икрамжана Илмиянова. Адвокат упрекает следствие в нарушении норм УПК

Но на каком основании его объявили в розыск?
Адвокат экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что следователи ГКНБ по делу его подзащитного грубо нарушили нормы Уголовно-процессуального кодекса. Он обжаловал санкцию Первомайского суда о заключении под стражу его клиента.
По словам юриста, уголовное дело в отношении приближенного Алмазбека Атамбаева возбудили 28 сентября, однако следственных мероприятий не проводили. Тем не менее 18 октября Икрамжану Илмиянову предъявили заочно обвинение и объявили в розыск.
«Но на каком основании его объявили в розыск? Он не скрывался от органов и даже не знал, что ему инкриминируют преступное деяние. Да, летом он выехал из Кыргызстана. Но тогда он не был подследственным и мог спокойно передвигаться по территории страны и за ее пределами», — считает Сергей Слесарев.
Кыргызская сторона в Россию запрос об экстрадиции не отправляла, потому что не было повода. То есть при задержании моего клиента нарушили не только его права, но и международные нормы. - Сергей Слесарев
Икрамжана Илмиянова водворили в СИЗО ГКНБ до 28 ноября по решению Первомайского районного суда Бишкека. Икрамжану Илмиянову предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он получил $150 тысяч от одного из бизнесменов.
Экс-советника президента задержали 19 октября в Казани и транзитом через Москву доставили в Бишкек. Операцию сотрудникам ГКНБ КР помогли провести коллеги из ФСБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/99712/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!