Арест Икрамжана Илмиянова. Адвокат упрекает следствие в нарушении норм УПК

Но на каком основании его объявили в розыск?



Адвокат экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что следователи ГКНБ по делу его подзащитного грубо нарушили нормы Уголовно-процессуального кодекса. Он обжаловал санкцию Первомайского суда о заключении под стражу его клиента.

По словам юриста, уголовное дело в отношении приближенного Алмазбека Атамбаева возбудили 28 сентября, однако следственных мероприятий не проводили. Тем не менее 18 октября Икрамжану Илмиянову предъявили заочно обвинение и объявили в розыск.

«Но на каком основании его объявили в розыск? Он не скрывался от органов и даже не знал, что ему инкриминируют преступное деяние. Да, летом он выехал из Кыргызстана. Но тогда он не был подследственным и мог спокойно передвигаться по территории страны и за ее пределами», — считает Сергей Слесарев.

Кыргызская сторона в Россию запрос об экстрадиции не отправляла, потому что не было повода. То есть при задержании моего клиента нарушили не только его права, но и международные нормы. - Сергей Слесарев



Икрамжана Илмиянова водворили в СИЗО ГКНБ до 28 ноября по решению Первомайского районного суда Бишкека. Икрамжану Илмиянову предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он получил $150 тысяч от одного из бизнесменов.



Экс-советника президента задержали 19 октября в Казани и транзитом через Москву доставили в Бишкек. Операцию сотрудникам ГКНБ КР помогли провести коллеги из ФСБ.

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