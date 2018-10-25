Оперативники ОВД Иссык-Атинского района задержали мужчину, который подозревается в убийстве

Бишкек, "Саясат. kg". В ходе расследование выяснилось, что он причастен к более чем 10 кражам.

В конце мая 2018 года сообщалось, что сотрудники ОВД Иссык-Атинского

района по горячим следам задержали мужчину по подозрению в убийстве.

29 мая 2018 года в ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение о том,

что в доме на одной из улиц города Кант слышен шум, который доносится от

соседей, есть получивший ножевое ранение.



По данному факту выехала следственно-оперативная группа ОВД. По приезде

сотрудниками милиции в доме был обнаружен труп мужчины 25-30 лет с

признаками насильственной смерти.



Позже сотрудники милиции выяснили, что в доме, где произошло убийство,

проживают 28-летняя М.Е. и ее 30-летний гражданский муж Д.Л. В день

убийства — 29 мая примерно в 22:30 к ним в дом в гости пришел общий друг

30-летний К.Е.



В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора, в ходе

которой хозяин дома нанес несколько ножевых ранений другу в области

спины, шеи и груди. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на

месте. Д.Л. после случившегося скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района. Возбуждено

уголовное дело по ст. 97 (убийство) УК КР. Назначены необходимые

экспертизы.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам

сотрудниками милиции ОВД Иссык-Атинского района подозреваемый Д.Л. был

задержан, который в ходе допроса полностью признал свою вину, ему было

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.97

ч.2 п.6 УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что Д.Л. причастен к

совершению ряда других преступлений, как:



-в ноябре 2017 года в Иссык-Атинском районе в одной из улиц села

Буденовка и в одной из улиц села Новопокровка были похищены кабели связи

(2 шт. ТПП 20х2 в количестве по 120 метров каждый, и ТПП 50х2 в

количестве 230 метров, принадлежащие ОАО «Кыргыз-Телеком»). Сумма

причиненного материального ущерба составила 51 тыс. 613 сомов);

-в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратилась местная жительница

38-летняя Ш.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц,

которые 8 ноября 2018 года примерно в 17 часов в центральном парке

города Кант у ее несовершеннолетней дочери Ш.Е. тайно похитили сотовый

телефон Samsung. Сумма причиненного ущерба составила 9 тыс. сомов;

-в декабре 2017 года в маршрутном такси Токмок-Бишкек и Кант-Бишкек

подозреваемый совершил три факта кражи портмоне с денежными средствами в

сумме около 2 тыс. сомов, банковские карты в количестве двух штук и

паспорт, водительское удостоверение, 2 сотовых телефонов. Сумма

причиненного ущерба составила 10 тыс. сомов;



- в декабре 2017 года и марте 2018 года совершил кражу денег и продуктов

питания из магазина на одной из улиц города Кант, сотовый телефон из

другого магазина в селе Дмитриевка, в одном из магазинов в селе

Буденовка он совершил кражу табачных изделий. Общая сумма причиненного

ущерба составила 75 тыс. сомов.



И таких аналогичных заявлений оказалось 12.



По всем фактам подозреваемому Д.Л. предъявлено обвинение в совершении

преступлений, предусмотренных ст. 164 (кража) УК КР. Все факты кражи

Следственной службой ОВД Иссык-Атинского района были доказаны. Большая

часть похищенного имущества потерпевшим была возвращена. Следственной

службой ОВД уголовные дела по факту убийства К.Е. и по 10 фактам краж

были направлены в Иссык-Атинский суд, который признал его виновным и

осудил.

Пресс-служба ГУВД Чуйской области

