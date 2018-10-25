Оперативники ОВД Иссык-Атинского района задержали мужчину, который  подозревается в убийстве

Бишкек, "Саясат. kg". В ходе расследование выяснилось, что он причастен к более чем 10 кражам.
В конце мая 2018 года сообщалось, что сотрудники ОВД Иссык-Атинского
района по горячим следам задержали мужчину по подозрению в убийстве.
29 мая 2018 года в ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение о том,
что в доме на одной из улиц города Кант слышен шум, который доносится от
соседей, есть получивший ножевое ранение.
По данному факту выехала следственно-оперативная группа ОВД. По приезде
сотрудниками милиции в доме был обнаружен труп мужчины 25-30 лет с
признаками насильственной смерти.
Позже сотрудники милиции выяснили, что в доме, где произошло убийство,
проживают 28-летняя М.Е. и ее 30-летний гражданский муж Д.Л. В день
убийства — 29 мая примерно в 22:30 к ним в дом в гости пришел общий друг
30-летний К.Е.
В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора, в ходе
которой хозяин дома нанес несколько ножевых ранений другу в области
спины, шеи и груди. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на
месте. Д.Л. после случившегося скрылся в неизвестном направлении.
Данный факт зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района. Возбуждено
уголовное дело по ст. 97 (убийство) УК КР. Назначены необходимые
экспертизы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам
сотрудниками милиции ОВД Иссык-Атинского района подозреваемый Д.Л. был
задержан, который в ходе допроса полностью признал свою вину, ему было
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.97
ч.2 п.6 УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что Д.Л. причастен к
совершению ряда других преступлений, как:
-в ноябре 2017 года в Иссык-Атинском районе в одной из улиц села
Буденовка и в одной из улиц села Новопокровка были похищены кабели связи
(2 шт. ТПП 20х2 в количестве по 120 метров каждый, и ТПП 50х2 в
количестве 230 метров, принадлежащие ОАО «Кыргыз-Телеком»). Сумма
причиненного материального ущерба составила 51 тыс. 613 сомов);
-в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратилась местная жительница
38-летняя Ш.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц,
которые 8 ноября 2018 года примерно в 17 часов в центральном парке
города Кант у ее несовершеннолетней дочери Ш.Е. тайно похитили сотовый
телефон Samsung. Сумма причиненного ущерба составила 9 тыс. сомов;
-в декабре 2017 года в маршрутном такси Токмок-Бишкек и Кант-Бишкек
подозреваемый совершил три факта кражи портмоне с денежными средствами в
сумме около 2 тыс. сомов, банковские карты в количестве двух штук и
паспорт, водительское удостоверение, 2 сотовых телефонов. Сумма
причиненного ущерба составила 10 тыс. сомов;
- в декабре 2017 года и марте 2018 года совершил кражу денег и продуктов
питания из магазина на одной из улиц города Кант, сотовый телефон из
другого магазина в селе Дмитриевка, в одном из магазинов в селе
Буденовка он совершил кражу табачных изделий. Общая сумма причиненного
ущерба составила 75 тыс. сомов.
И таких аналогичных заявлений оказалось 12.
По всем фактам подозреваемому Д.Л. предъявлено обвинение в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 164 (кража) УК КР. Все факты кражи
Следственной службой ОВД Иссык-Атинского района были доказаны. Большая
часть похищенного имущества потерпевшим была возвращена. Следственной
службой ОВД уголовные дела по факту убийства К.Е. и по 10 фактам краж
были направлены в Иссык-Атинский суд, который признал его виновным и
осудил.
Пресс-служба ГУВД Чуйской области
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