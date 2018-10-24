Бывший полковник ГКНБ прекратит женские интриги в скандальном Минсоцразвития?

Бывшие руководители ведомства одобряют кандидатуру Улукбека Кочкорова. Одним из его плюсов назвали даже то, что он просто мужчина

Премьер выдвинул кандидатуру Улукбека Кочкорова на пост министра труда и социального развития. Об этом ранее сообщила пресс-служба правительства.

Несмотря на то, что он никогда не работал в социальной сфере, подобный выбор не удивляет бывших чиновников ведомства.

Например, экс-министр труда, занятости миграции КР и бывший министр по социальной защите населения Айгуль Рыскулова отметила в разговоре с Vesti.kg, что помнит Кочкорова как думающего и креативного депутата.

- Тот, кто был депутатом, обычно хорошо знает социально-экономическое положение в стране, - сказала она. – Будучи кандидатом в президенты, он говорил много правильных вещей. А в министерство ведь нужен именно современный менеджер, который умеет правильно расставлять приоритеты. Так что вряд ли его прошлое в ГКНБ как-то повлияет.

Бывший заместитель министра труда и соцразвития Лунара Мамытова и вовсе считает, что глава ведомства – политическая должность, основные требования для которой заключаются в ином, нежели для рядовых специалистов.

- По одному из образований он правовед, - напомнила она. – Для министра, которому придется выстраивать политику ведомства в социальной сфере, это очень важно. При наличии грамотных заместителей от Кочкорова потребуются только управленческие способности и юридическое образование.

Мамытова также считает опыт работы в парламенте большим плюсом.

- Важно и то, что он мужчина, - отметила экс-замминистра. – Ведь ранее Минтруда возглавляла женщина, и заместителями были тоже женщины. Подобная ситуация в коллективе провоцирует интриги.

Улукбек Кочкоров родился 24 июня 1974 года в селе Кара-Бак Баткенской области.

В 1995 году окончил Кыргызский государственный университет по специальности «Финансы и кредит» и работал ведущим специалистом в Министерстве финансов и экономики.

В 1997 окончил высшие курсы Государственного комитета национальной безопасности КР и устроился работать в органы нацбезопасности. Имеет воинское звание - полковник. В 2001 году прошел курс повышения квалификации в Академии Федеральной службы безопасности России.

В 2003 году получил второе высшее образование в Кыргызском национальном университете по специальности «Правоведение».

С 2009 по 2010 год был начальником управления Государственного комитета по налогам и сборам КР.

В 2011 году стал депутатом Жогорку Кенеша V созыва.

В 2017 году участвовал в президентских выборах в качестве кандидата на пост главы государства.

Напомним, 11 октября 2018 года бывший министр труда и соцразвития Таалайкуль Исакунова ушла в отставку согласно поданному заявлению.





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