Бакыт Шаршембиев: Очень дорожу своей репутацией и имиджем руководителя госоргана

Глава Госкомсвязи пояснил, что в своем исковом заявлении против депутата он преследует только одну цель

Глава Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев пояснил Vesti.kg, что подал в суд на депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова, чтобы защититься от неоднократных, необоснованных нападок и клеветы с его стороны.

По его словам, в исковом заявлении он преследует только одну цель - защита чести и достоинства.



- Как любой кыргызстанец, права которого охраняются Конституцией, очень дорожу своей деловой репутацией и имиджем руководителя государственного органа, - подчеркнул Шаршембиев. - У меня четверо детей. И для меня не пустые слова - быть отцом семейства и заботливым сыном своих уважаемых родителей. Я защищаю не только свою честь и достоинство, но и борюсь за то, чтобы сохранить и сберечь здоровье, уважение и любовь близких, дорогих мне людей.

Глава Госкомсвязи также отметил, что конфликтных ситуаций с народными избранниками у него ранее не было.

- В моем опыте общения с депутатским корпусом много положительных и ответственных примеров сотрудничества с представителями различных фракций Жогорку Кенеша, - добавил Шаршембиев. - Эта повседневная работа и взаимодействие будут углубляться лишь на основе взаимного уважения и доверия.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков заявил, что Бакыт Шаршембиев является фигурантом 8 уголовных дел.

Между тем ГСБЭП опровергла слова депутата, заверив, что глава Госкомсвязи проходит по нескольким уголовным делам только в качестве свидетеля. В отношении Шаршембиева дела не возбуждены.



Vesti. KG

