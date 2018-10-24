Бакыт Шаршембиев: Очень дорожу своей репутацией и имиджем руководителя госоргана

Глава Госкомсвязи пояснил, что в своем исковом заявлении против депутата он преследует только одну цель
Глава Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев пояснил Vesti.kg, что подал в суд на депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова, чтобы защититься от неоднократных, необоснованных нападок и клеветы с его стороны.
По его словам, в исковом заявлении он преследует только одну цель - защита чести и достоинства.
- Как любой кыргызстанец, права которого охраняются Конституцией, очень дорожу своей деловой репутацией и имиджем руководителя государственного органа, - подчеркнул Шаршембиев. - У меня четверо детей. И для меня не пустые слова - быть отцом семейства и заботливым сыном своих уважаемых родителей. Я защищаю не только свою честь и достоинство, но и борюсь за то, чтобы сохранить и сберечь здоровье, уважение и любовь близких, дорогих мне людей.
Глава Госкомсвязи также отметил, что конфликтных ситуаций с народными избранниками у него ранее не было.
- В моем опыте общения с депутатским корпусом много положительных и ответственных примеров сотрудничества с представителями различных фракций Жогорку Кенеша, - добавил Шаршембиев. - Эта повседневная работа и взаимодействие будут углубляться лишь на основе взаимного уважения и доверия.
Напомним, депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков заявил, что Бакыт Шаршембиев является фигурантом 8 уголовных дел.
Между тем ГСБЭП опровергла слова депутата, заверив, что глава Госкомсвязи проходит по нескольким уголовным делам только в качестве свидетеля. В отношении Шаршембиева дела не возбуждены.
Vesti. KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!