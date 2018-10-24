В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека отключили газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
В некоторых районах Бишкека отключили газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с ремонтом 22-26 октября будет прекращена подача природного газа:
в районах, ограниченных рекой Аламедин, МЧК, улицами Коллективной, Аул; улицами Коллективной, Колхозной, Киргизской, Логвиненко; Первомайской, Киргизской, Белинского, Бухарской;
на улице Сары-Челекской.
Газа не будет 24 октября:
с 8.30 до 17.00 в Токмаке (улицы Пушкина, № 153-165 (нечетная сторона); Пролетарская, 65-73 (нечетная сторона); Узбекская, 66-76 (четная сторона), Татарская, 44-52 (четная сторона);
в селе Ленинском (улицы Алма-Атинская, 6-68; Алма-Атинская 1-19);
в селе Аманбаеве (улица Абдалы).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/99572/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!