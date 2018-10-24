В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека отключили газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».



В некоторых районах Бишкека отключили газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтом 22-26 октября будет прекращена подача природного газа:

в районах, ограниченных рекой Аламедин, МЧК, улицами Коллективной, Аул; улицами Коллективной, Колхозной, Киргизской, Логвиненко; Первомайской, Киргизской, Белинского, Бухарской;



на улице Сары-Челекской.



Газа не будет 24 октября:

с 8.30 до 17.00 в Токмаке (улицы Пушкина, № 153-165 (нечетная сторона); Пролетарская, 65-73 (нечетная сторона); Узбекская, 66-76 (четная сторона), Татарская, 44-52 (четная сторона);



в селе Ленинском (улицы Алма-Атинская, 6-68; Алма-Атинская 1-19);



в селе Аманбаеве (улица Абдалы).





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/99572/