Прокуратура обжаловала мягкий приговор пытавшемуся изнасиловать девочку

Приговор Чуйского областного суда в отношении мужчины, пытавшегося изнасиловать восьмилетнюю девочку, обжалован.
Приговор Чуйского областного суда в отношении мужчины, пытавшегося изнасиловать восьмилетнюю девочку, обжалован. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства Нурлан Тагаев.
По его словам, надзорный орган внес представление в Верховный суд на необоснованное решение. Суд второй инстанции не учел заключения судебно-медицинской экспертизы. Эксперты подтвердили, что у девочки была травма.
«Судебная коллегия не учла показания законного представителя ребенка и самой девочки», — сказал Нурлан Тагаев.
В сентябре 2017-го милиция задержала Б.Б., 1951 года рождения, по подозрению в попытке изнасилования восьмилетней девочки в селе Кайырма Чуйской области. Аламединский районный суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы. Однако Чуйский областной суд смягчил приговор и осудил пенсионера на три года лишения свободы в колонии-поселении.
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