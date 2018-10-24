Родственники погибшего замглавы «Кыргызаэронавигации» ищут свидетелей убийства

Родственники погибшего в ДТП заместителя генерального директора «Кыргызаэронавигации» Маматназара Жакыпбаева просят откликнуться свидетелей ДТП и драки. Об этом 24.kg сообщил сын погибшего Азирет Жакыпбаев.



Родственники погибшего в ДТП заместителя генерального директора «Кыргызаэронавигации» Маматназара Жакыпбаева просят откликнуться свидетелей ДТП и драки. Об этом 24.kg сообщил сын погибшего Азирет Жакыпбаев.

По его словам, двух подозреваемых в убийстве отца водворили в СИЗО сроком на два месяца. Родственники задержанных утверждают, что Маматназар Жакыпбаев упал сам и умер от удара о бордюр.

«На самом деле это не так. ДТП произошло не по вине моего отца. После того как он вышел из машины и подошел к виновникам аварии, один из обвиняемых отвлек маму, а второй ударил отца. Экспертиза показала следы ран на голове моего отца. Уже есть некоторые свидетели того, что отца ударили. Для нас сейчас важно найти очевидцев аварии, чтобы решение суда было справедливым», — подчеркнул Азирет Жакыпбаев.

Сын погибшего Маматназара Жакыпбаева просит свидетелей произошедшего связаться с ним по номеру 0555029002 или написать на WhatsApp +36203493030 или на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Напомним, Маматназар Жакыпбаев погиб 21 октября. Подозреваемых в его убийстве задержали.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/99598/