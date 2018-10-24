Биография Ассоль Молдокматовой и Гитлер кыргыз – чему обучают студентов Кыргызстана?

Студенты факультета архитектуры, дизайна и строительства Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина недоумевают, почему на уроках кыргызского языка они изучают биографию Ассоль Молдокматовой.



Студенты факультета архитектуры, дизайна и строительства Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина недоумевают, почему на уроках кыргызского языка они изучают биографию Ассоль Молдокматовой. Об этом изданию Limon.KG поведал один из студентов КРСУ.

По его словам, биографию Ассоль Молдокматовой они изучают наравне с Вальтером Гропиусом (1883-1969), Филиппом Старком (1949) и другими именитыми дизайнерами и архитекторами.

В розданных студентам листах А. Молдокматова представлена известным кыргызским дизайнером, студентам заданы вопросы относительно ее деятельности и биографии.

Ранее в СМИ писали, что студенты КГЮА вот уже на протяжении более десятка лет сталкиваются с одной и той же проблемой. Сообщалось, что 80-летний преподаватель истории Омурзаков Саит Омурзакович преподносит молодежи неподтвержденные факты и ложные суждения, ссылаясь на неких "европейских" ученых. Больше всего студентов поражают убеждения преподавателя, что Чингисхан, Ленин, Гитлер являются кыргызами, а настоящая фамилия Владимира Ульянова - Уланов.

Источник: Баракелде, gezitter. org