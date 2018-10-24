Айнуру Алтыбаева: «Нур телекому» незаконно выдали 2 лицензии»

Агентство по информационным технологиям и связи в 2016 году незаконно выдал две лицензии ОАО «Нур Телеком».
Агентство по информационным технологиям и связи в 2016 году незаконно выдал две лицензии ОАО «Нур Телеком». Об этом в ходе заседания парламента сообщила депутат Айнуру Алтыбаева.
По ее словам, агентство выдало лицензии, не проводя аукцион. Первая лицензия за 5 МГц была выдана за 300 млн сомов. Вторая, за тот же объем, была выдана за 1000 сомов. По словам депутата, здесь есть личная заинтересованность.
Она считает, что соответствующие органы должны дать правовую оценку этому событию.
Источник: газета «Мантыш» №51 от 23.10.2018 / стр. 5, gezitter. org
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