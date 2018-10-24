Можно ли награждать званием «Мать-героиня», если один из детей сидит в тюрьме?

У депутатов возникли разногласия по этой инициативе. Экс-депутат Жылдызкан Жолдошева считает, что звание «Мать-героиня» нужно выдавать всем женщинам, родившим 7 детей, вне зависимости от того, как сложится у них судьба.



У депутатов возникли разногласия по этой инициативе. Экс-депутат Жылдызкан Жолдошева считает, что звание «Мать-героиня» нужно выдавать всем женщинам, родившим 7 детей, вне зависимости от того, как сложится у них судьба.

- Природа определила для женщины такую тяжелую миссию – рожать, - сказала она. – Мы рожаем детей, воспитываем, к сожалению, окружающая среда вносит свои коррективы. Неизвестно, в какую среду попадет ребенок, какой будет его судьба. Мать не может это контролировать. Все в руках Божьих. Тем не менее каждый родитель желает, чтобы его дитя было хорошим. Тем не менее жизнь есть жизнь. Всякое случается.

- Раньше многодетным давали жилье, были пособия, - вспоминает она. – Сейчас нет никакой помощи. Правительство ничего не может дать нашим матерям. Разве что дает медаль.

В свою очередь независимый эксперт и профессор Айнура Арзыматова придерживается другого мнения.

- Недостаточно только родить детей, их нужно воспитывать и давать возможности для получения образования, - говорит она. – Разве нужно давать звание «Мать-героиня», если все семеро детей сидят за решеткой? Есть еще родители, которые рожают и бросают. В чем их героизм? Я не считаю героизмом вынашивание 7 детей в нашей стране. Звание нужно давать матерям, которые родили 10 детей и воспитали.

Стоит отметить, что депутат Кенжебек Бокоев в ходе пленарного заседания предложил выдавать звание «Мать-героиня» всем матерям, родившим 7 детей. Даже если один из детей сидит в тюрьме.

Напомним, по действующему закону, орденом «Мать-героиня» награждаются женщины в Кыргызской Республике, которые родили более 7 детей, обеспечили их соответствующим воспитанием и образованием.

Источник: газета «Мантыш» №51 от 23.10.2018 / стр. 5, gezitter. org