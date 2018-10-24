Почему затягивается ход уголовного дела, возбужденного в отношении Карганбека Самакова?

Люди бывают разными. Одни приходят в этот мир не только, чтобы прожигать свою жизнь, а хотят оставить след для человечества, для своей страны, народа, а другие стремятся придраться к таким людям, поставить им подножку.





Люди бывают разными. Одни приходят в этот мир не только, чтобы прожигать свою жизнь, а хотят оставить след для человечества, для своей страны, народа, а другие стремятся придраться к таким людям, поставить им подножку. В качестве примера можно привести судьбу кыргызского народного депутата Карганбека Самакова. Чтобы узнать, кем является человек, достаточно взглянуть на проделанную им работу. Пускай народ рассудит, но как мы посмеем сказать, что проделанная Карганбеком Самаковым работа не являлась заботой о кыргызском народе? Я об этом говорю, потому что под сомнительным предлогом соответствующие органы «связали руки» Карганбеку Самакову. Нет ответа на вопрос – почему? Прошел почти год с момента ареста Самакова, но до сих пор в этом вопросе не была поставлена точка. С тех пор отмалчиваются правоохранительные органы, словно заснули. Это не законная процедура. Если кто-то с этим не согласен, то почему до сих пор судебные процессы не идут своим чередом? А время не ждет. Возможно возбудившие уголовное дело в отношении Самакова искали повод для придирок, но в итоге их доводы оказались «сказкой» и сейчас ломают голову над тем, как «замять» дело?..

Источник: газета «Мантыш» №51 от 23.10.2018 / стр. 9, gezitter. org