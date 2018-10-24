На приобретение нового борта необходимо 80-100 млн долларов

Для приобретения нового самолета для президента нужны 80-100 млн долларов. Но ни у государства, ни у частных компаний таких денег нет.
Для приобретения нового самолета для президента нужны 80-100 млн долларов. Но ни у государства, ни у частных компаний таких денег нет. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник отдела административной работы и регулирования перевозок Агентства гражданской авиации Алымбай Абакиров.
По его словам бортом «ТУ-154» пользуется только президент. Он был изготовлен при Советском Союзе и ни разу не обновлялся. Напомним, депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев обеспокоился безопасностью президента, отметил, что его самолет устарел и ему нужно подарить новый самолет. Министр транспорта и коммуникаций Жамшитбек Калилов говорил, что из-за дефицита денежных средств государство не может купить новый самолет.
В связи с этим депутат предложил провести переговоры с другими компаниями и государствами по этому поводу.
Источник: газета «Мантыш» №51 от 23.10.2018 / стр. 7, gezitter. org
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