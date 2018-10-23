В Кыргызстане участились провокации через WhatsApp и другие соцсети

МВД напоминает, что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности

В последнее время участились случаи распространения в WhatsApp и других социальных сетях аудио-сообщений и видеороликов, содержащих провокационные материалы, направленные на разжигание межрегиональной (межнациональной) вражды.

МВД и его подразделения ведут работу по установлению распространителей таких материалов.

Подготовка и распространение материалов с признаками разжигающих межрегиональную (межнациональную) вражду, влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 299 (Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.

МВД призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений и сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел КР по телефону – 102.

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности.

Пресс-служба МВД



Source: https://vesti.kg

