В Кыргызстане участились провокации через WhatsApp и другие соцсети

МВД напоминает, что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности
В последнее время участились случаи распространения в WhatsApp и других социальных сетях аудио-сообщений и видеороликов, содержащих провокационные материалы, направленные на разжигание межрегиональной (межнациональной) вражды.
МВД и его подразделения ведут работу по установлению распространителей таких материалов.
Подготовка и распространение материалов с признаками разжигающих межрегиональную (межнациональную) вражду, влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 299 (Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.
МВД призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений и сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел КР по телефону – 102.
Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности.
Пресс-служба МВД
Source: https://vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!