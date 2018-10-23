Все госпособия назначаются не по прописке, а по месту фактического проживания семьи

Перечень документов, которые заявитель должен представить для назначения «уй-булого комок»

С начала текущего года все государственные пособия назначаются не по месту прописки, а по месту фактического проживания семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.



Как отметили в ведомстве, в апреле 2018 года внесены изменения в Закон КР «О государственных пособиях в КР», предусматривающие в своей основе адресные принципы назначения пособия по малообеспеченности – «уй-булого комок».



Что такое адресность пособий – это когда пособие назначается только бедным семьям с низкими доходами. На сегодня это те семьи, месячный доход в которых на одного человека ниже 900 сом. Семья, которая претендует на «уй-булого комок», должна представить информацию о своих доходах. Выплата пособий производится за счет средств госбюджета, поэтому каждый вид дохода должен быть подтвержден и в систему должны попасть только малообеспеченные семьи.



Необходимо подчеркнуть, что основные документы, которые заявитель должен представить для назначения «уй-булого комок», это:



- паспорт;

- свидетельства о рождении детей;

- справка с места фактического проживания;

- справка о зарплате.



Остальные документы представляются в случае необходимости. Например, если за пособием обращается опекун, он должен представить решение об опеке, если у заявителя есть земельный надел, то он представляет справку о размере земельного надела и т.д.



Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства заявления на назначение пособий теперь подаются не в айыл окмоту, а в территориальные управления труда и соцразвития, которые функционируют во всех районах республики.



На сегодня по стране количество семей, получающих пособия «уй-булого комок», составляет 84 тыс., в которых проживают 244243 детей.



Также министерство сообщает, что со второго полугодия 2019 года справки, которые требуются из госорганов для назначения пособий, будут запрашиваться посредством межведомственного электронного обмена. Это упростит процедуру обращения за пособиями, поскольку сократит количество справок, требуемых от заявителей.



МТСР КР

Source: https://vesti.kg

