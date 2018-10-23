«Легкие» Бишкека. Чиновники мэрии обещают столице еще два крупных парка

Два больших парка планирует организовать мэрия Бишкека. Об этом на рабочем совещании в муниципалитете сообщил вице-мэр Бакытбек Дюшембиев.
Два больших парка планирует организовать мэрия Бишкека. Об этом на рабочем совещании в муниципалитете сообщил вице-мэр Бакытбек Дюшембиев.
По его словам, зеленые зоны организуют в южной и северной частях города.
«Сегодня службы ЖКХ строят скверы в жилых кварталах города, но, несмотря на это, необходимо построить крупные парки», — отметил он.
Зоны планируют создать на Южных воротах (9-10 гектаров) и улице Боталиева (6 гектаров).
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