«Легкие» Бишкека. Чиновники мэрии обещают столице еще два крупных парка

Два больших парка планирует организовать мэрия Бишкека. Об этом на рабочем совещании в муниципалитете сообщил вице-мэр Бакытбек Дюшембиев.



Два больших парка планирует организовать мэрия Бишкека. Об этом на рабочем совещании в муниципалитете сообщил вице-мэр Бакытбек Дюшембиев.

По его словам, зеленые зоны организуют в южной и северной частях города.

«Сегодня службы ЖКХ строят скверы в жилых кварталах города, но, несмотря на это, необходимо построить крупные парки», — отметил он.

Зоны планируют создать на Южных воротах (9-10 гектаров) и улице Боталиева (6 гектаров).



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