Покупка линейного ускорителя. Комиссия не смогла определить победителя

Конкурсная комиссия отклонила заявки всех компаний на поставку линейного ускорителя. Об этом сообщает портал государственных закупок.



Конкурсная комиссия отклонила заявки всех компаний на поставку линейного ускорителя. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Тендер проведен 3 сентября. В конкурсе приняли участие две компании. На приобретение оборудования планировалось потратить 352 миллиона 26 тысяч сомов.

Председатель тендерной комисии по линейному ускорителю и наркозно-дыхательным аппараратам Гульмира Абдразакова сообщила 24.kg, что решение отклонить все заявки принято единогласно.

Компании не выполнили некоторые требования к спецификации. У всех были недостатки.

«Две компании шли в консорциуме с нашими резидентами, которые не выполнили ни одного требования. Такая же ситуация с участниками тендера на приобретение наркозно-дыхательных аппартов. В нем приняли участие 9 компаний. Все заявки отклонены», — сообщила она.

По ее словам, через неделю будет объявлен новый тендер. Гульмира Абдразакова отметила, что компании смогут повторно подать заявки после обновления документации.

Напомним, компания Centerra Golg Inc. выделила $10 миллионов на закупку самого современного оборудования для онкологического центра. Так как законодательство Канады запрещает своим организациям финансировать бюджет других стран, для покупки линейного ускорителя был создан специальный фонд. На его банковский счет перевели $7 миллионов. Впервые тендер объявили еще в январе 2018-го, несколько раз продлевали, а в середине апреля его отменили. В Жогорку Кенеше возник ряд претензий к работе Фонда поддержки онкослужбы. Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров заявил, что Счетной палате нужно проверить законность его создания.

Счетная палата вынесла заключение о том, что в соответствии со статьей 106, п. 5 Бюджетного кодекса КР все средства должны проходить через Казначейство.

На основании документа комитет Жогорку Кенеша по бюджетам и финансам принял решение о том, чтобы средства, которые поступили либо должны поступить в Фонд поддержки онкологической службы, прошли через государственный бюджет.



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