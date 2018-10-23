Главврачам могут запретить занимать кресло дольше одного срока. Медики против

Заслуженные хирурги неоднозначно отреагировали на предложение главы Минздрава

Главврачей в Кыргызстане не следует снимать с должности по окончании одного срока. Об этом Vesti.kg заявил глава Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии Калдарбек Абдраманов, комментируя соответствующую инициативу министра здравоохранения.

-Нельзя сказать, что абсолютно все врачи выполняют свою работу добросовестно, - отметил он. - Все допускают погрешности. В случае, когда главврач хочет работать на «свой карман», то от такого сотрудника, конечно, нужно избавляться. Я давно работаю на руководящей должности в научном центре. И если я буду сидеть здесь с такой целью, то какой в этом смысл? Лучше я тогда посижу на базаре, буду торговать чем-нибудь, нежели буду мучаться, работая в медучреждении. В здравоохранении достаточное количество работы. Осталось только выполнять свои обязанности честно. Но если главврач всю жизнь работает добросовестно, то пускай он занимает свою должность и не один срок. Тем более, нужно учитывать, в каких условиях работают нынешние сотрудники медучреждений.

Заслуженный врач Кыргызстана, известный ученый-хирург Эрнст Акрамов в свою очередь также заявил Vesti.kg, что не согласен с предложением главы Минздрава.

- Если главный врач соотвествует своему положению, работает нормально, то зачем его убирать? - недоумевает хирург. - Нет, это неправильное решение. Если главврач - специалист своего дела, заслуженно занимает свою должность, почему он должен работать только один срок ? Сколько длится один срок - 5 лет? Это не дело. Два-три года он только осваивается на своей работе, а его уже хотят снять. Если он профессионал своего дела, пусть работает. Главврачи не пользуются своим должностным положением. Считаю это предложение не совсем верным.

Поясним, сегодня глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев, обсуждая оптимизацию здравоохранения, заявил о том, что главврачи не должны превращать медучреждение в место, где нужно работать на собственный карман. Он предложил сократить пребывание главврачей в должности до одного срока.



Source: https://vesti.kg