Исакунова напрашивается в тюрьму?

На заседании Жогорку Кенеша 17 октября депутат Аида Касымалиева заявила, что даже после освобождения от должности бывший министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова появляется на старой работе, издает приказы.
На заседании Жогорку Кенеша 17 октября депутат Аида Касымалиева заявила, что даже после освобождения от должности бывший министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова появляется на старой работе, издает приказы.
«Таалайгуль Исакунова была освобождена от занимаемой должности, но появляется у себя на работе, задним числом издает приказы, незаконно увольняет сотрудников. С такими жалобами ко мне обратились сотрудники министерства. Ушла с работы, но продолжает вмешиваться в государственные дела – это преступление», - сказала она. Если депутат права, то у Исакуновой глаза вконец заплыли жиром. Соответствующим органам следовало бы расследовать слова народной избранницы, дать правовую оценку.
Источник: газета «Фабула пресс» №68 от 19.10.2018 / стр. 3, gezitter. org
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