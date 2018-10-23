Исакунова напрашивается в тюрьму?

На заседании Жогорку Кенеша 17 октября депутат Аида Касымалиева заявила, что даже после освобождения от должности бывший министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова появляется на старой работе, издает приказы.





На заседании Жогорку Кенеша 17 октября депутат Аида Касымалиева заявила, что даже после освобождения от должности бывший министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова появляется на старой работе, издает приказы.

«Таалайгуль Исакунова была освобождена от занимаемой должности, но появляется у себя на работе, задним числом издает приказы, незаконно увольняет сотрудников. С такими жалобами ко мне обратились сотрудники министерства. Ушла с работы, но продолжает вмешиваться в государственные дела – это преступление», - сказала она. Если депутат права, то у Исакуновой глаза вконец заплыли жиром. Соответствующим органам следовало бы расследовать слова народной избранницы, дать правовую оценку.

Источник: газета «Фабула пресс» №68 от 19.10.2018 / стр. 3, gezitter. org