Каныбека не посадили

Прокуратура просила посадить на 15 лет и конфисковать государству дом-имущество бывшего министра образования, бывшего депутата Каныбека Осмоналиева.





Прокуратура просила посадить на 15 лет и конфисковать государству дом-имущество бывшего министра образования, бывшего депутата Каныбека Осмоналиева. Несмотря на это, Первомайский районный суд оправдал его. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) в 2014 году возбуждал уголовное дело на Осмоналиева по незаконному приему 27 студентов. Специальная служба говорила, что абитуриенты были приняты в вуз на основании письма тогдашнего председателя Комитета Жогорку Кенеша по образованию, науке, культуре и спорту Каныбека Осмоналиева руководству вуза. В марте нынешнего года ГКНБ заявлял: «Установлено получение Осмоналиевым у студентов 14 тысяч долларов». Сам Осмоналиев повторяет, что он невиновен, уголовное дело было возбуждено по политическому основанию. Неспроста Осмоналиев оправдан. Нет ли у него родства с президентом Сооронбаем Жээнбековым?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №38 от 19.10.2018/стр.4, gezitter. org