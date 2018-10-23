Зять Жээнбекова стал мэром города Каракола

Мэром города Каракола избран Адыл Каниметов – зять посла Кыргызстана в Украине Жусупжана Жээнбекова, старшего брата президента Сооронбая Жээнбекова.
Мэром города Каракола избран Адыл Каниметов – зять посла Кыргызстана в Украине Жусупжана Жээнбекова, старшего брата президента Сооронбая Жээнбекова.
18 из 29 участвовавших в голосовании депутатов проголосовали за Каниметова, пришедшего до этого вице-мэром города. Председателю городского кенеша Эрлану Айсаракунову досталось 11 голосов. Айсаракунова выдвинула фракция «Табылга», а Каниметова выдвинули остальные фракции. В Каракольском городском кенеше есть 5 фракций. Из 31 депутатских мест там 19 занимают «Табылга» и СДПК, составляя коалиционное большинство. До этого мэром города Джалал-Абада избирался сват Асилбека Жээнбекова. Один старший брат посол, младший брат депутат Жогорку Кенеша. Еще один сват депутат Жогорку Кенеша. Старший брат одного свата – заместитель в Экотехинспекции. В президентском аппарате, в тьме-тьмущей государственных должностей – сваты, родственники, дяди, племянники Жээнбековых. К каким временам мы идем.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №38 от 19.10.2018/стр.4, gezitter. org
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