СДПК: Мы не понимаем, почему задержание Илмиянова превратили в шоу

Икрамжан Илмиянов не получал повестку из ГКНБ или суда.





Икрамжан Илмиянов не получал повестку из ГКНБ или суда. Об этом «Азаттыку» сообщил официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

- Сегодня мы связались с супругой Илмиянова. В его дом не поступала какая-либо повестка. Никто не звонил к супруге Илмиянова и не спрашивал о его местоположении. Для нас непонятно, почему его задержание превратили в шоу. Всем известно, что Илмиянов не был в бегах и не скрывался. В средствах массовой информации и ранее сообщалось, что он находится в Казани. Следствие не должно иметь политический окрас. Его дело должно рассматриваться объективно и справедливо, без воздействия какой-либо политической силы, - сказала Жолдубаева.

По словам Кундуз Жолдубаевой, для них остается непонятным и вопрос, связанный с адвокатом:

- К жене Илмиянова ночью пришел какой-то адвокат и заключил с ней контракт, сказав: «Я разговаривал с Илмияновым Икрамом Сатаровичем». Какой это адвокат? У ГКНБ есть дежурные адвокаты. Он не один из них? Мы сейчас это выясняем.

ГКНБ подтвердил задержание Икрамжана Илмиянова. Представитель ГКНБ не стал рассказывать подробности о том, в каких обстоятельствах, где был задержан подозреваемый и как перевезен в Кыргызстан.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org