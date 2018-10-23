СДПК: Мы не понимаем, почему задержание Илмиянова превратили в шоу

Икрамжан Илмиянов не получал повестку из ГКНБ или суда.
Икрамжан Илмиянов не получал повестку из ГКНБ или суда. Об этом «Азаттыку» сообщил официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.
- Сегодня мы связались с супругой Илмиянова. В его дом не поступала какая-либо повестка. Никто не звонил к супруге Илмиянова и не спрашивал о его местоположении. Для нас непонятно, почему его задержание превратили в шоу. Всем известно, что Илмиянов не был в бегах и не скрывался. В средствах массовой информации и ранее сообщалось, что он находится в Казани. Следствие не должно иметь политический окрас. Его дело должно рассматриваться объективно и справедливо, без воздействия какой-либо политической силы, - сказала Жолдубаева.
По словам Кундуз Жолдубаевой, для них остается непонятным и вопрос, связанный с адвокатом:
- К жене Илмиянова ночью пришел какой-то адвокат и заключил с ней контракт, сказав: «Я разговаривал с Илмияновым Икрамом Сатаровичем». Какой это адвокат? У ГКНБ есть дежурные адвокаты. Он не один из них? Мы сейчас это выясняем.
ГКНБ подтвердил задержание Икрамжана Илмиянова. Представитель ГКНБ не стал рассказывать подробности о том, в каких обстоятельствах, где был задержан подозреваемый и как перевезен в Кыргызстан.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!