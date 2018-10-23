Предлагают не расти и развиваться, а продать и избавиться

Министр транспорта и коммуникаций Жамшитбек Калилов 18 октября в ходе заседания парламента заявил, что у Кыргызского государства есть две авиакомпании, а из принадлежащих им 3 самолетов летает только один.
Министр транспорта и коммуникаций Жамшитбек Калилов 18 октября в ходе заседания парламента заявил, что у Кыргызского государства есть две авиакомпании, а из принадлежащих им 3 самолетов летает только один. «У Кыргызского государства только две авиакомпании. Это «Эйр Кыргызстан» и «Эйр Кейджи». Сейчас у «Эйр Кыргызстана» есть один самолет, уже шесть месяцев на ремонте. Денег на ремонт нет. Что касается самолета Ту-154 «Эйр Кейджи», то он летает, еще один самолет не работает. Не можем довести до конца переговоры о продаже акций наших авиакомпаний иностранным компаниям. Мы подняли долю до 75%. Пока что нет результатов», - посетовал он. Депутат Аалы Карашев предупредил, что нам нужно приобрести самолеты хотя бы для внутренних рейсов, обеспечить безопасность. Огорчает то, что наши руководители понимают под выходом из ситуации продажу и избавление. Не думают о росте и развитии.
Источник: газета «Фабула пресс» №68 от 19.10.2018 / стр. 2, gezitter. org
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