Когда Алиев ответит за кладбищенский бизнес?

Генпрокуратура выяснила, что незаконно под захоронение людей были выданы участки на Юго-Западном кладбище, где пролегали инженерные коммуникации – дороги, придорожные участки, ирригационные системы.





Генпрокуратура выяснила, что незаконно под захоронение людей были выданы участки на Юго-Западном кладбище, где пролегали инженерные коммуникации – дороги, придорожные участки, ирригационные системы. А когда начали проверять места захоронения, выяснилось, что там ничего нет. Было возбуждено уголовное дело в отношении муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» и дело направили на следствие. Стоит отметить, что упомянутым агентством руководит бывший аким Первомайского района Аскербек Алиев. Ранее журналист «Азаттыка», покойный Улан Эгизбаев провел расследование по продаже участков на кладбище, выявил дурные дела Аскербека Алиева. Но до сих пор не были приняты меры. Пускай и поздно, но руководитель «Бишкекского агентства ритуальных услуг» должен понести ответственность в рамках уголовного дела.

Источник: газета «Фабула пресс» №68 от 19.10.2018 / стр. 3, gezitter. org