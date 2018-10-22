В Кыргызстане не хватает судмедэкспертов

В Кыргызстане ощущается нехватка судмедэкспертов. Об этом заявлено на форуме «Диалог о будущем судебно-медицинской экспертизы в Кыргызстане», проходящем в столице.

В Кыргызстане ощущается нехватка судмедэкспертов. Об этом заявлено на форуме «Диалог о будущем судебно-медицинской экспертизы в Кыргызстане», проходящем в столице.

Отмечается, что в республике из 195 мест для экспертов-врачей занято только 95. Судебно-медицинскую экспертизу проводят только четыре лаборатории. Особый дефицит специалистов наблюдается в Баткенской и Нарынской областях.

Кроме того, заявлено, только из 48 моргов только 18 расположены в отдельных от больниц зданиях. Из-за этого возникают трудности с проведением экспертизы.

Также отмечена нехватка специалистов для проведения судебно-психиатрической экспертизы. По официальным данным, в этом направлении работают только 9 врачей.

Азаттык

