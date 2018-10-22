«У Атамбаева сняли 6 телохранителей из госохраны». СДПК подтверждает

В пресс-службе партии не знают, в связи с чем произошло сокращение
Количество телохранителей Алмазбека Атамбаева заметно сократилось. Об этом сообщила Vesti.kg пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.
- Точного количества не знаю, - сказала она. - Причины сокращения сотрудников госохраны, обеспечивавших безопасность Атамбаева, мне тоже неизвестны. Это нужно уточнять у ГКНБ.
Поясним, в социальной сети Twitter появилась следующая информация:
«У Атамбаева сняли 6 телохранителей из госохраны. Остались только двое. Будут дежурить по очереди», - написал один из пользователей.
Source: https://vesti.kg/o
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