Как пленные японцы строили известный санаторий на Иссык-Куле

История, произошедшая в Кыргызстане в послевоенные годы, легла в основу документального фильма «600 дней веры»

«Надо жить и верить и никогда не терять надежду». Этой фразой закончилась премьера документального фильма «600 дней веры», прошедшая 19 октября 2018 года.



Как отмечают авторы документального фильма «600 дней веры», к созданию данного документального фильма они шли долго, была проделана огромная работа, но, несмотря на все трудности, фильм закончен и был презентован в Бишкеке.



Особая благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Кыргызской Республике и коллективу дипмиссии за оказанное содействие в реализации данного проекта.



Действия фильма основаны на реальных событиях, которые происходят в далекие послевоенные 1946-1948 годы. Захватывающая история повествует о том, как группа японских военнопленных прибыла на кыргызскую землю, где занималась строительством всем известного военного санатория в селе Тамга Киргизской ССР. Спустя 600 дней все они вернулись к себе на родину живыми и здоровыми благодаря гостеприимству, доброте и щедрости кыргызского народа.



В центре сюжета история двух японских граждан - Мияно сан и Мацуда сан. Как рассказали сами герои, это были 600 дней веры.



Как отмечают авторы картины, через этот фильм они постарались передать зрителю, насколько сильна вера в дружбу, вера в судьбу, надежда на жизнь и возвращение на Родину.



Продюсером фильма выступил Арстанбек Саргалдаев, основатель компании «MEDIA LAB».



Также авторы говорят, что 2-3 сентября 2018 года в Токио проходили Дни кыргызского кино, в рамках данного мероприятия состоялась премьера документального фильма «600 дней веры».



Source: https://vesti.kg/o