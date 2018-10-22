Алмазбек Атамбаев улетает в Россию

Одна из причин – похороны вдовы его родного брата

Экс-президент Кыргызстана, председатель СДПК Алмазбек Атамбаев примет участие в Х Генеральной Ассамблее Международной конференции азиатских политических партий, которая пройдет в Москве 24-27 октября 2018 года.

Лидеры и представители ведущих азиатских, африканских и латиноамериканских партий обсудят вопросы международной напряженности и борьбы с экстремизмом. Также отдельной темой для разговора станет и межпартийное сотрудничество. Отдельно пройдёт круглый стол по вопросам невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

22-23 октября 2018 года Алмазбек Атамбаев будет находиться в Санкт-Петербурге в связи с похоронами Шаршеновой Е. И. - вдовы его родного брата Шаршенова К. Ш.

28 октября 2018 года по завершению вышеуказанных мероприятий Алмазбек Атамбаев возвращается в Бишкек.





Пресс-служба СДПК



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