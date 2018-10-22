Нарушишь закон – станешь министром

У этой власти вовсе нет чести?
Ушло с работы все руководство Министерства труда и социального развития во главе с министром Таалайгуль Исакуновой, с ее заместителями Лунарой Мамытовой, Зууракан Каденовой, Жылдыз Полотовой. Теперь фракция «Кыргызстан» снова предлагает Базарбая Кудайбергенова, руководившего указанной сферой и снятого с работы за нарушение финансового закона. У этой власти вовсе нет чести? Снова и снова будет спотыкаться в одном месте? Глупо говорить «опять приведем» типа, снятого с должности по подозрению в нарушении закона. Могли бы подыскать других кадров. Говорят, что между делом к претендентам присоединяются Кудайбердиев Бакыт из миграционной службы, из-за нездорового аппетита задержанный с 2000 долларов, и Мукашев Кыялбек, в какое-то время присвоивший себе автомашину министра. Кадровая политика совсем провалилась.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №38 от 19.10.2018/стр.4, gezitter. org
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