Торобаеву во сне снится Дача-Су

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев после президентских выборов исчез, словно залез в берлогу.
Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев после президентских выборов исчез, словно залез в берлогу. Причиной тому послужил проигрыш Бабанова, а также сказанное во время выборов «Курман Салиевича Сооронбаи выгнали из Оша», выход телефонного разговора, в котором подразумевались намеки на месть. После этого надолго умолк из опасения, напоминая страуса, спрятавшего голову в песок. Недавно удивил, подняв вопрос о рухнувшем два года назад самолете на Дача-Су.
Общественность не удивилась появлению голоса Торобаева. Сказали: «Чем занимался два года, или воды набрал в рот?» - удивляются запоздалой крикливой выходке. Похоже, кто-то ткнул ему пальцем «скажи об этом». А иначе не стал бы якобы искать справедливость, будто с перепуга очнулся от сна.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №38 от 19.10.2018/стр.4, gezitter. org
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